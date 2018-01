Trump zegt bezoek aan Londen af, wil nieuwe ambassade niet openen

Over een staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk is al veel langer discussie in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier May nodigde Trump vorig jaar na haar bezoek aan de VS uit voor een tegenbezoek. Dat leverde haar direct flinke kritiek op in eigen land.

Sommigen vinden dat de Britse koningin een bezoek van de Amerikaanse president bespaard moet blijven. Een petitie tegen een bezoek van Trump aan de koningin is al bijna 1,9 miljoen keer ondertekend. Anderen, onder wie een aantal politici, willen niet dat hij spreekt in het Britse parlement.

De Amerikaanse president zelf zou in juni al hebben gezegd niet naar het Verenigd Koninkrijk te willen komen, als er grote protesten tegen hem zijn. De officiële uitnodiging staat nog steeds, maar er nog geen datum vastgelegd. Volgens de BBC overweegt de Britse regering een staatsbezoek van Trump later dit jaar, met een lunch met de koningin op Buckingham Palace.

Burgemeester Khan

Om de scherpe kantjes eraf te halen, was een kort werkbezoek van Trump, voorafgaand aan een staatsbezoek, eigenlijk ideaal voor premier May. "Dat zou waarschijnlijk minder problemen en demonstraties opleveren, dachten ze in elk geval in Downing Street",zegt correspondent Tim de Wit. "Maar goed, in dat werkbezoek heeft Trump geen zin. Dus het is afwachten hoe het met dat staatsbezoek afloopt."

Hij denkt dat burgemeester Khan van Londen blij zal zijn dat Trump niet op werkbezoek komt. "Khan, die op Twitter al een paar keer flinke confrontaties heeft gehad met Trump, scheelt het een enorme politie-operatie. Die hoeft hij nu niet te regelen." En ook veel Britten zitten volgens peilingen nog steeds niet te wachten op een bezoek van de Amerikaanse president, vanwege een aantal controversiële uitspraken die hij heeft gdaan.

"Actievoerders liepen zich al warm voor zijn komst, sommigen riepen dat er misschien wel meer dan honderdduizend mensen op zo'n demonstratie af zouden kunnen komen", zegt De Wit. "En daar had het Witte Huis waarschijnlijk toch geen zin in, omdat enorme demonstraties het bezoek van Trump natuurlijk hadden kunnen overschaduwen."

Waarschijnlijk opent minister Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken nu de nieuwe ambassade in Londen. De Britse regering heeft niet gereageerd op de afzegging van Trump.