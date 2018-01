Tegenstanders Zwarte Piet bij intocht 2016 niet vervolgd

De tegenstanders van Zwarte Piet die in november 2016 werden opgepakt op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas worden niet vervolgd. 168 mensen hebben daarover bericht gekregen van het Openbaar Ministerie of krijgen dat deze week.

De zaken worden geseponeerd omdat er niet voldoende bewijs is tegen de demonstranten of omdat ze ten onrechte zijn aangemerkt als verdachte.

De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet hadden besloten niet bij de sint-intocht in Maassluis zelf tegen Zwarte Piet te protesteren, maar in Rotterdam. Dat werd niet toegestaan op grond van een noodbevel dat in de stad van kracht was. Veel Rotterdamse agenten waren naar de intocht in Maassluis.

Rechtmatig politiegeweld

Toen er toch werd gedemonstreerd, greep de politie in, soms hardhandig. Een aantal activisten diende daarover een klacht in, maar het Openbaar Ministerie zag geen reden voor vervolging van agenten. Het OM noemde de toepassing van geweld rechtmatig.

De advocaat van een aantal van de demonstranten zei tegen het ANP dat het hoog tijd wordt "dat op illegale arrestaties van demonstranten een automatische schadevergoeding wordt gesteld. Mijn cliƫnten kopen er niets voor dat zij worden gearresteerd om achteraf te horen dat dat onterecht was".