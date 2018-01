Mogelijk besmette babyvoeding nog in Franse winkels na terugroepactie

Franse supermarkten liggen onder vuur omdat ze ook na een terugroepactie babyvoeding verkochten die mogelijk was besmet met salmonella. Franse media spreken over "een explosief dossier" en er gaan stemmen op om de winkels te vervolgen voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

Al voor de Kerst riep het Franse zuivelbedrijf Lactalis babyvoedingsproducten terug, in Frankrijk maar ook in andere landen. Maar nu, drie weken later, komt naar voren dat er tot voor kort nog dergelijke babyvoeding werd verkocht in vrijwel alle Franse supermarkten. Sommige journalisten zagen de pakken gisteren nog in de schappen liggen, zegt correspondent Frank Renout.

Eerder werd al duidelijk dat de voeding niet in Nederland werd verkocht. Wel haalde Kruidvat uit voorzorg soortgelijke producten uit het vak.

35 besmettingen

De grote supermarktketen Leclerc ging als een van de eerste door het stof en bood excuses aan. Maar daarna bleek dat ook andere in de fout zijn gegaan, zoals Auchan en Intermarché. Volgens Renout zijn er nog zo'n 2000 pakken mogelijk besmette babyvoeding in de winkels beland en verkocht.

Of er daardoor meer baby's besmet zijn geraakt, is nog onduidelijk. Tot twee dagen geleden waren er 35 baby's besmet geraakt. Achttien van hen werden opgenomen in het ziekenhuis, maar ze zijn inmiddels weer thuis.

"Consumentenorganisaties geven de schuld aan de slechte organisatie", zegt Renout. "Bedrijven hebben geen goede procedures om producten terug te halen. Maar ook de overheid schiet in hun ogen tekort met haar controles."