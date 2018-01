NVWA eist informatie op over mogelijk brandgevaarlijke cv-ketels

Cv-ketelfabrikant Nefit moet alle informatie over brandincidenten met cv-ketels doorgeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De toezichthouder vordert de gegevens op grond van de wet bestuursrecht, bevestigt de NVWA na berichtgeving van RTL Nieuws.

Uit onderzoek in opdracht van RTL Nieuws kwam naar voren dat bij cv-ketels van het type Nefit Topline, die tussen 2006 en 2009 zijn geproduceerd, een verhoogde kans bestaat op brand en koolmonoxidevergiftiging. De zogeheten warmtewisselaar zou onder hoge temperaturen kunnen vervormen en daardoor rook en koolmonoxide kunnen lekken.

Onderzoek

Gisteren werd bekend dat het bedrijf onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar mogelijk gevaarlijke cv-ketels. RTL Nieuws zegt in bezit te zijn van een brief waarin de NVWA het vermoeden uit dat Nefit informatie heeft achtergehouden. Een woordvoerder van de NVWA wil die lezing niet bevestigen.

Nefit zegt in een verklaring die in handen is van RTL Nieuws alle informatie over de risico's van de Topline te hebben gedeeld met de toezichthouder. Het bedrijf ontkent verder dat de warmtewisselaar een veiligheidsrisico vormt. Vorig jaar waarschuwde het bedrijf nog voor brandgevaarlijke Topline-cv-ketels door smeltende branderklemmen.

Volgens de NVWA-woordvoerder wordt eerst het onafhankelijk onderzoek afgewacht. "Daarna kunnen we pas beoordelen of de cv-ketels veilig zijn of niet."

Het is niet bekend wanneer het onderzoek naar de veiligheid van cv-ketels van Nefit is afgerond. De NVWA kan in het uiterste geval bestuursrechtelijke maatregelen nemen, maar volgens de woordvoerder is daar nog lang geen sprake van.