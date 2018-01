Nefit laat cv-ketels onderzoeken na bericht over gevaren

Cv-ketel fabrikant Nefit heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar cv-ketels die mogelijk gevaarlijk zijn. RTL Nieuws meldt dat ketels van het het type Nefit Topline die tussen 2006 en 2009 zijn geproduceerd een verhoogd risico hebben op brand en koolmonoxidevergiftiging.

Volgens de twee experts die in opdracht van RTL het onderzoek naar de ketels hebben gedaan, vormt de zogeheten warmtewisselaar een risico. Dit onderdeel zou volgens RTL kunnen vervormen door de hitte en daardoor heet rookgas en koolmonoxide kunnen lekken.

Vorig jaar februari waarschuwde Nefit voor een ander mankement met de cv-ketels. In 2009 was gebleken dat branderklemmen na onderhoud soms niet goed werden vastgezet, waardoor onderdelen konden smelten. Volgens de fabrikant was dat probleem wel een direct veiligheidsrisico, maar is het probleem met de warmtewisselaar dat niet. Eind volgend jaar moeten de branders vervangen zijn.

'Verzwegen voor toezichthouder'

Naast de problemen met de warmtewisselaar meldt RTL dat Nefit de risico's kende, maar die heeft verzwegen voor de NVWA. De NVWA heeft kennisgenomen van de berichtgeving door RTL, maar wil de tijd hebben om het onderzoek te bestuderen voor de toezichthouder met een inhoudelijke reactie komt.

"Nefit neemt de aantijgingen van RTL zeer serieus en vindt daarom dat een onafhankelijk onderzoek nodig is", zegt een woordvoerder van Nefit. Wel meldt het bedrijf dat het zich niet herkent in het onderzoek van RTL en dat het fundamentele bezwaren heeft tegen de berichtgeving. "Met name het feit dat Nefit zaken zou verzwijgen, willen we met klem tegenspreken."

Het bedrijf zegt op korte termijn met een gedetailleerde reactie te komen op het nieuws van RTL.

'Wel probleem, geen veiligheidsrisico'

In een eerste reactie zegt de fabrikant dat het wel klopt dat er bij de types een probleem kan ontstaan waarbij een deel van de warmtewisselaar door de hitte verbuigt. Hoewel de ketels met het mankement eerder defect zijn, is er volgens Nefit geen sprake van een veiligheidsrisico, zoals RTL meldt.

In totaal zijn er 128.000 ketels verkocht van het type waar het probleem zich bij kan voordoen. In nieuwe types is het probleem verholpen door een dikkere laag aluminium te gebruiken. Er zijn volgens de fabrikant 12 gevallen bekend met het soort brandschade dat RTL heeft ontdekt, maar RTL spreekt van honderden gevallen.

"Het zijn er twaalf te veel en we doen er alles aan om meer gevallen te voorkomen", schrijft Nefit in een reactie. Het bedrijf vervangt de verbogen wisselaar onder garantie of biedt een nieuw toestel voor ongeveer de helft van de prijs.