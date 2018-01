'Neem aardbevingsschade vooraf mee in kosten gaswinning'

Het Groningse gasveld werd ontdekt in 1959 en was toen het grootste van Noordwest-Europa. Volgens Mulder is het veld met name bijzonder omdat de gasdruk er zo hoog is. "Zo haal je het relatief eenvoudig en goedkoop uit de bodem. Bovendien kan je ook makkelijk en snel meer gas leveren wanneer de vraag toeneemt; tijdens een strenge winter bijvoorbeeld."

Hoewel de inkomsten uit het Groningse gas teruglopen, zijn er nog steeds grote winsten mee gemoeid. Vorig jaar haalde de staat er zo'n 2 miljard euro mee binnen, becijferde het CBS.

Volgens de hoogleraar laat dit ruimte over om de gevolgen van gaswinning mee te nemen in de kostprijs. "Het kost nu zo'n 2 tot 4 cent per kubieke meter om gas uit de bodem te halen, terwijl de prijs op ongeveer 20 cent per kubieke meter ligt", legt hij uit. "Het verschil is winst voor de aandeelhouders en de Nederlandse Staat."