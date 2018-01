Groningers over zware beving: 'Wéér een nieuwe scheur in de voorgevel'

"Ik sta nu in de douche te bellen en zie dat hier ook een nieuwe scheur zit", zegt Groninger Dick Stukkien. Hij vertelt net dat de meeste schade na een aardbeving pas later zichtbaar wordt. "Dit was de zwaarste sinds 2012 en dat was echt te voelen."

Hij was aan het werk toen de grond rond 15.00 uur begon te beven. Hij was op dat tijdstip in het dorp 't Zandt, amper een kilometer van het epicentrum bij Zeerijp. "Het is even alsof je op zee zit. Je schudt een paar seconden hard door mekaar en dan is het voorbij."