Import quinoa in vier jaar verdrievoudigd

De populariteit van quinoa is in Nederland de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2016 werd een recordaantal van 5,5 miljoen kilo zaden van de plant geïmporteerd. Dat is ruim drie keer zo veel als in 2012.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam ook de Nederlandse export van quinoa toe; van 1,4 miljoen kilo in 2012 naar 3,5 miljoen kilo in 2016. Vooral na 2014 maakte de doorvoer naar andere landen in Europa, zoals Duitsland en Oostenrijk, een forse groei door.

Peru

Ruim 63 procent van de import is niet bestemd voor de Nederlandse markt. Maar ook de consumptie in Nederland steeg flink: van 267.000 kilo in 2012 naar 2 miljoen kilo vier jaar later.

De zaden van de quinoa-plant worden vaak als alternatief voor rijst of pasta gegeten. De plant wordt veel verbouwd in Zuid-Amerika. Nederland importeert vooral uit Peru.

Grootste exporteur in de EU

Nederland is verreweg de grootste quinoa-exporteur van de Europese Unie. Frankrijk (1,5 miljoen kilo) en Duitsland (1,3 miljoen) volgen op afstand. Wat betreft invoer staat Nederland op een tweede plaats, achter Frankrijk (6,3 miljoen kilo).

In 2014 steeg de prijs van quinoa in Nederlandse winkels sterk door de wereldwijd toegenomen vraag. Door de snelle stijging van de populariteit konden supermarkten niet aan de vraag voldoen.