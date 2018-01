Israël herstelt stroomvoorziening Gazastrook

Met ingang van de komende dag herstelt Israël de leveranties van elektriciteit aan de Gazastrook. Dat betekent dat de twee miljoen inwoners van het Palestijnse gebied weer zes tot acht uur per dag de beschikking krijgen over stroom, in plaats van een kleine vier uur.

Israël beperkte de stroomvoorziening naar de Gazastrook ruim een halfjaar geleden. Dat deed het op verzoek van de Palestijnse president Abbas, die overhoop lag met het Hamas-bestuur in de Gazastrook. Door Israël niet meer te betalen voor de stroomvoorziening aan de inwoners van Gaza, wilde hij Hamas onder druk zetten.

De stroombeperking leidde onder meer tot problemen bij huishoudens, scholen en ziekenhuizen. Met de winter in aantocht dreigden de problemen op te lopen.

Verzoening

Inmiddels zijn de rivaliserende Palestijnse partijen bezig met een verzoeningsproces, wat Abbas er onlangs toe bracht om aan te kondigen dat hij weer zal betalen voor elektriciteit voor de Gazastrook.

Het Israëlische ministerie van Energie zegt nu dat alle stroomkabels naar Gaza in de loop van de komende dag weer operationeel zullen zijn. Van meer dan acht uur elektriciteit per dag kan overigens geen sprake zijn: de Gazastrook beschikt maar over één elektriciteitscentrale met een beperkte capaciteit.