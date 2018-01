Venezuela sluit grens met Aruba, Bonaire en Curaçao

De Venezolaanse president Maduro heeft de grens tussen zijn land en Aruba, Bonaire en Curaçao voor 72 uur gesloten. Vanuit Venezuela gaan de komende drie dagen geen schepen en vliegtuigen naar de drie eilanden. Media melden dat toeristen wel kunnen terugkeren naar Venezuela.

Op Telesur, de staatszender van Venezuela, zei Maduro dat smokkelaars goud, ertsen, diamanten en voedsel uit Venezuela wegsluizen naar de eilanden. Curaçao zou verzoeken van Maduro om hier iets aan te doen, hebben genegeerd.

De Curaçaose premier Rhuggenaath heeft gezegd dat er nooit zo'n verzoek is binnengekomen en dat Maduro in feite de eilanden beschuldigt van het faciliteren van de smokkel van Venezolaanse bodemschatten. "Dit terwijl de kustwacht van Curaçao samenwerkt met de Venezolaanse kustwacht en gezamenlijke oefeningen houdt om de grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. Het gaat hier tenslotte om een gezamenlijk belang", zegt hij.

Twee jaar

Volgens correspondent Dick Drayer op Curaçao kan de blokkade in theorie flinke gevolgen hebben voor de eilanden. "Al zal dat nu nog meevallen", zegt hij. "Luchtverkeer tussen de eilanden en Venezuela is er bijna niet meer. Maar het zeeverkeer is fors. Er is een grote olieraffinaderij op Curaçao voor olie uit Venezuela. En er wordt veel groente en fruit uit Venezuela geïmporteerd."

Drayer is verbaasd over de stap van Maduro. "De hoeveelheid smokkelwaar waar we over spreken is voor Curaçao weliswaar groot, maar voor Venezolaanse begrippen heel klein. Er wordt veel meer gesmokkeld naar Colombia."

Lange rijen

Twee weken geleden zei Maduro al te overwegen de handel met Aruba, Bonaire en Curaçao stop te zetten. Hij houdt de Nederlandse eilanden verantwoordelijk voor de lange rijen voor winkels in Venezuela. Het land zit in een diepe economische en politieke crisis als gevolg van Maduro's beleid.

Eerder sloot Maduro ook al de grens met Colombia voor 72 uur. Toen zei Maduro dat "de maffia" de wind uit de zeilen moest worden genomen.