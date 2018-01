Arnhem even geen 'bitcoinstad' meer: transacties zijn te duur

'Arnhem Bitcoinstad' accepteert even geen bitcoins meer. De organisatie achter "'s werelds meest bitcoinvriendelijke stad" laat weten dat het te druk is op het bitcoinnetwerk, waardoor transacties te duur zijn.

Bij elkaar zijn 118 zaken in de stad aangesloten bij het collectief: veel bars en restaurants, maar ook tandartsen en schoenmakers. Zij accepteren normaal gesproken ook betalingen in bitcoins.

Goudkoorts

Veel vraag is er niet naar betalingen in de cryptomunt. Afgelopen jaar kregen zaken gemiddeld zo'n één of twee transacties per maand te verwerken.

Maar wereldwijd is de interesse in bitcoins het afgelopen jaar wél enorm toegenomen. Niet alleen als betalingsmiddel, maar zeker ook als belegging. Kopers hopen door een snelle waardestijging de cryptomunt weer met winst te kunnen verkopen.

Dat leidt tot grote drukte op het wereldwijde bitcoinnetwerk. Dat kan maar minder dan tien transacties per seconde tegelijk verwerken. Die beperking heeft als gevolg dat betalingen in bitcoins duurder worden.

Dat heeft te maken met hoe bitcoins overgemaakt worden. Om een transactie in de cryptomunt te kunnen doen, moet je die transactie eerst aan het netwerk aanbieden. In feite doe je een oproep aan alle computers die aan het netwerk meerekenen om jouw transactie te verwerken. Een transactie is pas verwerkt als een ingewikkelde berekening voltooid is.

Oplossing

Maar juist omdat die berekeningen zo ingewikkeld zijn, slurpen ze energie. En dus geld. Degenen die de transacties met hun computers verwerken, vragen daar dan ook geld voor. Wie een transactie in bitcoins wil doen, kan zelf kiezen hoeveel hij daarvoor bereid is te betalen. Hoe meer je biedt, hoe hoger de kans is dat jouw transactie wordt meegenomen.

Als het druk is, en je wil dat jouw transactie snel meegaat, kan een transactie al snel duur zijn. Zeker voor kleinere betalingen bij winkels en horecagelegenheden. Het zijn de winkels die ervoor betalen.

Daarom zijn betalingen via BitKassa, het systeem dat ondernemers binnen Arnhem Bitcoinstad kunnen gebruiken voor betalingen in bitcoins, tijdelijk stilgelegd. Een van de oprichters, Patrick van der Meijde, laat weten dat hij aan een oplossing werkt. Wellicht zullen klanten in de toekomst de transactiekosten zelf moeten gaan betalen.