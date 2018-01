Agenda rapper Boef steeds leger, hij is ook niet welkom op Dauwpop

De agenda van rapper Boef loopt steeds verder leeg. De omstreden artiest is ook niet meer welkom op Park City Live in Heerlen en Dauwpop in Hellendoorn. Gisteren maakten de organisaties van Paaspop en Muze Miss al bekend de optredens van de artiest op hun festival te hebben geschrapt.

Boef noemde eerder deze week drie vrouwen die hem een lift gaven kechs (straattaal voor hoeren). Daarop brak er een storm van kritiek los op de rapper. Naast de gecancelde festivals raakte hij door deze uitspraak ook een serie optredens in het buitenland kwijt. Daar was hij voor ingehuurd door Corendon-dochter GOfun Partyvakanties.

Bierdouche

De organisatoren van Dauwpop noemen de uitlatingen van Boef "onze grens voorbij". "Dauwpop moet een gezellig feest worden waar iedereen zich veilig, maar vooral welkom voelt", zo licht de organisatie het besluit toe op de website van het festival. Park City Live was nog in onderhandeling met de artiest, maar heeft die onderhandelingen nu afgebroken.

Boef blijft wel welkom op Eurosonic Noorderslag, op 20 januari in Groningen. "Het festival is bedoeld om de actuele stand van de popmuziek te tonen. Daar hoort Boef gewoon bij", zegt een van de organisatoren tegen Omroep Brabant.

De rapper moet er wel rekening houden dat hij de zaal niet droog verlaat. Op Facebook is namelijk het evenement 'Bier gooien op Boef Noorderslag' aangemaakt en zo'n 7000 mensen hebben al aangegeven daarin geïnteresseerd te zijn. Ook bij een optreden in discotheek Time Out in Gemert staat hem na een oproep op Facebook een bierdouche te wachten.