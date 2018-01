Ramspolkering enkele uren gesloten vanwege hoogwater

De Ramspolkering bij Kampen is de afgelopen avond afgesloten vanwege de hoge waterstand. Rijkswaterstaat liet opblaasbare dam na enkele uren weer leeglopen.

Voorlopig is het scheepvaartverkeer tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer nog gestremd. Duikers moeten eerst kijken of het doek van de stuw weer goed op zijn plek ligt. Dat kan pas als stroming het toelaat.

De kering is een zogenoemde balgstuw. In een uur tijd worden er miljoenen liters water en lucht in drie 'ballonnen' gepompt, waardoor de waterweg volledig is geblokkeerd. Daarmee moet het achterliggende land worden beschermd tegen overstromingen.

Hoogwater in hele land

De Ramspolkering is een van de vijf grote stormvloedkeringen van Nederland. Woensdag werden alle vijf gesloten vanwege de westerstorm die toen over het land raasde. Dat was voor het eerst.

In heel Nederland staat het waterpeil in de rivieren hoog. Dat komt vooral door hevige regen in Duitsland, Belgiƫ en Frankrijk. Beheerders van natuurgebieden en waterschappen hebben daarom maatregelen genomen.