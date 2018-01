Sponsors NOC*NSF blijven weg van discussie rond Eurlings

De belangrijkste sponsors van NOC*NSF wachten op helderheid over de positie van Camiel Eurlings, maar willen verder niet veel kwijt over het omstreden IOC-lid. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

De positie van Eurlings als IOC-lid is onderwerp van discussie geworden vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin, in 2015. In maart van dit jaar werd duidelijk dat Eurlings een schikking trof met het OM, waardoor hij niet voor de rechter hoefde te verschijnen. Wel deed hij een taakstraf. Recent kwam Eurlings met een spijtbetuiging.

Volgende week vergadert het bestuur van NOC*NSF over de kwestie. Gisteren zei chef de mission van het NOC*NSF Jeroen Bijl dat er nog voor de Winterspelen in Zuid-Korea, die in februari beginnen, duidelijkheid moet komen.

Duidelijkheid

De Nederlandse Loterij wil weinig kwijt over de ophef rond Eurlings, maar hoopt wel dat er een oplossing komt. "Nederlandse Loterij is er voor de sport en de sporters. Het is voor alle partijen belangrijk dat er duidelijkheid komt. Wij hebben er als sponsor alle vertrouwen in dat de juiste besluiten genomen worden."

Geen partij in

Bierbrouwer Heineken is voorzichtiger: "Het betreft hier een zaak tussen NOC*NSF, het IOC en de heer Eurlings. Heineken is hier als sponsor van TeamNL en organisator van het Holland Heineken House geen partij in. Wij hebben vernomen dat het onderwerp komende week geagendeerd is door het NOC*NSF bestuur en wachten de uitkomsten hiervan af."

KPN wil graag uit de discussie blijven. "Met onze sportsponsorstrategie focussen we puur op de sport, die we ondersteunen van de top naar de breedte. Alle technische, financiƫle of bijvoorbeeld bestuurlijke aspecten van de sporten die we ondersteunen, laten we over aan de verschillende bonden." KPN zegt dan ook de lijn van de NOC*NSF te volgen.

Toyota vindt het "een zaak tussen NOC*NSF, het IOC en de heer Eurlings". "Toyoto is hierin geen partij."

Ook de Rabobank voelt zich niet geroepen om inhoudelijk te reageren. "Wij zien bij de samenstelling van het bestuur geen rol voor onszelf."