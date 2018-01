'NOC*NSF moet voor de Spelen besluit nemen over Eurlings'

In maart trof Eurlings een schikking met het OM. De oud-minister heeft onbekende afspraken gemaakt met het OM, waardoor hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Hij heeft in elk geval een taakstraf uitgevoerd. De schikking is geen erkenning van schuld. In een verklaring betuigde de oud-minister en het IOC-lid spijt.

Bestuursvergadering volgende week

Bijl kan er op dit moment weinig over zeggen. "Ik heb er een mening over, maar voor mij is het te vroeg om daarop te reageren. Ik heb het er niet over en de sporters hebben het er niet over." Bijl vindt het jammer dat de geplande bestuursvergadering volgende week pas is.