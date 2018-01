Iran: tien mensen omgekomen bij protesten

Bij de demonstraties in Iran zijn gisteravond en vannacht zeker tien mensen om het leven gekomen, meldt de Iraanse staatstelevisie. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

De doden vielen in verschillende steden. Een Iraans parlementslid uit de stad Izeh maakte vanochtend al bekend dat daar twee betogers zijn doodgeschoten. "Ik weet niet of andere demonstranten of de politie verantwoordelijk zijn, maar dat wordt onderzocht", zei parlementslid Hedayatollah Khademi.

De staatsomroep zegt verder dat "gewapende betogers" hebben geprobeerd om politiebureaus en militaire bases over te nemen. Zij zouden zijn tegengehouden door veiligheidstroepen.