Doden in Iran bij demonstraties tegen regering

Bij demonstraties tegen de Iraanse regering zijn twee betogers omgekomen. Ze zijn doodgeschoten door de politie, wordt van verschillende kanten gemeld. Op sociale media werd gisteren een filmpje geplaatst waarin de lichamen van de twee te zien zijn, in de plaats Dorud.

De lokale autoriteiten zeggen dat er in Dorud een illegale bijeenkomst was en dat die uitliep op rellen en confrontaties met de politie. Ze bevestigen de dood van de twee mannen. Functionarissen zijn er niet over uit wie verantwoordelijk is. Er wordt gewezen naar terreurgroep IS en naar buitenlandse agenten.

De afgelopen drie dagen is op verschillende plaatsen in Iran gedemonstreerd. Het begon donderdag in Mashad met protest tegen de stijgende prijzen en de stagnerende economie.

Gisteren werd ook in de hoofdstad Teheran gedemonstreerd, in de buurt van de universiteit. Demonstranten scandeerden leuzen tegen de regering-Rohani en blokkeerden straten. Ook werden leuzen geroepen tegen geestelijk leider Ali Khamenei.

'Rellen uitlokken'

Pro-regeringsdemonstranten verzamelden zich daarop bij de toegang tot de universiteit en riepen "dood aan de oproerkraaiers". Een prominente geestelijke, ayatollah Mohsen Araki, zei tegen enkele duizenden betogers dat "de vijand" sociale media en de economie wilde gebruiken om "nieuwe rellen uit te lokken".

De demonstraties van gisteren tegen de regering lijken de grootste te zijn sinds 2009. Het protest richtte zich toen tegen de omstreden herverkiezing van toenmalig president Ahmadinejad en begon ook met betogingen tegen de verhoging van de prijzen van levensmiddelen.

Trump

De Amerikaanse president Trump hekelde de Iraanse regering gisteren op Twitter. Hij zei dat de regeringen van president Rohani en zijn voorgangers de Iraanse bevolking te lang hebben onderdrukt.

De berichten over de demonstraties komen vooral via sociale media naar buiten. De staatsmedia besteden er weinig aandacht aan. Ze melden vooral dat er op 1200 plaatsen in het land wordt betoogd om het eind van de onrust in 2009 te markeren.