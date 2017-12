'Dood aan de president', dat is een zeldzaamheid in Iran

Voor de derde dag op rij zijn mensen in verschillende plaatsen in Iran de straat op gegaan uit boosheid over de economische situatie in het land. In hun woede richtten ze zich ook op de politieke en religieuze machthebbers van Iran, wat een zeldzaamheid is in het streng religieuze land.

Het zijn de grootste politieke protesten in acht jaar in Iran. Hun omvang is evenwel niet vergelijkbaar met 2009, toen miljoenen oppositieaanhangers protesteerden tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad.

Juist vandaag was de jaarlijkse viering van het neerslaan van wat de 'Groene Revolutie' werd genoemd. Op massabijeenkomsten in het hele land betuigden tienduizenden Iraniërs hun steun aan de geestelijk leider en absolute machthebber van het land, ayatollah Khamenei.