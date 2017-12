Dode door vuurwerk in Swifterbant

In Swifterbant in de provincie Flevoland is iemand omgekomen door vuurwerk. Volgens de politie is het vuurwerk vermoedelijk te vroeg afgegaan. Het is nog onduidelijk om wat voor vuurwerk het ging.

Het gaat om een man, zegt de politie. Hij zou in de straat wonen waar het ongeluk was. Verdere details over zijn identiteit zijn nog niet bekendgemaakt.

Veel mensen zagen het gebeuren. Twee jonge kinderen die vlak bij de ontploffing stonden zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Ze waren fysiek in orde.