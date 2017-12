Laatste Wil organiseert inkoopbijeenkomsten voor 'zelfmoordmiddel'

De Coƶperatie Laatste Wil organiseert vanaf januari 2018 inkoopbijeenkomsten voor leden die een dodelijk middel willen aanschaffen. Voorzitter Jos van Wijk van de belangenorganisatie bevestigt dat naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad.

Vanaf januari kunnen mensen zich inschrijven voor informatiebijeenkomsten over het zelfmoordmiddel en de inkoopprocedure. Van Wijk wil niet zeggen waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden. "We willen het niet aan de grote klok hangen. Onder meer omdat we niet willen dat de bijeenkomsten worden verstoord door tegenstanders."

Identiteitsbewijs

Leden die het middel willen inkopen moeten onder meer een geldig identiteitsbewijs kunnen overhandigen en moeten achter de gang van zaken staan. Ook moeten ze langer dan een half jaar lid zijn. Een medewerker van Laatste Wil zal dan gemachtigd worden het middel in te kopen.

Volgens de belangenorganisatie is de collectieve inkoopprocedure bedoeld om een veilige toepassing van het middel te waarborgen. Als leden het middel aanschaffen, verstrekt de organisatie daarbij een kluisje om het spul in te bewaren.

Het zelfmoordpoeder waar het om gaat zou een legaal verkrijgbaar conserveermiddel zijn. Coƶperatie Laatste Wil maakt niet bekend wat het middel is.

Sinds afgelopen zomer het bestaan van het middel is bekendgemaakt, zag de belangenorganisatie het aantal leden van ruim 3000 stijgen naar 16.500.