2017 was een topjaar voor de economie, en er komt nog meer

De Europese Centrale Bank (ECB) is een belangrijke aanjager van de economie door het beleid van 0 procent rente en heel veel vers geld. Sinds maart 2015 spoelen elke dag miljarden euro's in de markten, in totaal nu al voor 2300 miljard euro. Dat is ruim drie keer de hele Nederlandse economie.

De overvloed aan geld drukt de rente, de prijs van geld, en biedt huishoudens en bedrijven extreem lage leenkosten. Geld lenen voor een huis, een auto of een nieuwe keuken, of de bouw van een nieuwe fabriek of distributiecentrum, of machines kost niet veel. Het geld rolt alle kanten op en voedt en smeert de draaiende economie.

Een nieuwe crisis?

De verlamming door de crisis is weg en het optimisme en het vertrouwen is terug. Werk en banen leveren inkomen op, veel schulden zijn weggewerkt. Natuurlijk voelt de een de economische bloei meer dan de ander en heeft niet iedereen een baan. Economische cijfers zijn tenslotte ook maar statistieken en gemiddelden.

En niet alles werkt lekker. We zijn druk in de weer in de 'platformeconomie' en met webwinkels, maar ook boos over te veel flexwerk en te weinig loon. Er is teleurstelling over het onbetaalbare of niet-beschikbare huis en heel veel opwinding over de bitcoin, het nieuwe flitskapitaal.

Dus rijzen er ook twijfels en vragen bij al dat economische groeigeweld. Groeit er niet een enorme bubbel in de woningmarkt en de aandelenmarkten met al dat 'kunstmatige' geld van de ECB? Stevenen we niet af op een nieuwe crisis? De alsmaar opdrijvende prijzen en koersen maken sommige consumenten toch argwanend.