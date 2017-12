Checklist: dit moet je weten als je Oud en Nieuw gaat vieren

• Alcoholvergiftiging

Niet of gematigd drinken klinkt hartstikke logisch. Toch wil daar maar 1 op de 5 deelnemers van het publieksonderzoek aan. Elk jaar belanden honderden mensen bij de eerste hulp met een alcoholvergiftiging. Mochten familieleden of vrienden toch veel te diep in het glaasje kijken, handel dan snel. "Als iemand niet meer aanspreekbaar is, is het belangrijk dat je diegene dan op de zij draait", legt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Als hij of zij dan moet overgeven, gaat dat in elk geval naar buiten."

• Afgerukte hand

Vuurwerk kan mensen een vinger of hand kosten. Als je zoiets ziet, houd dan vooral je hoofd koel en bel direct 112. De hand of vinger kun je het beste in een droge plastic zak stoppen die je vervolgens in koud water bewaart. "Misschien kunnen ze de vinger of hand er in het ziekenhuis weer aanzetten. Oefen intussen druk uit op de wond tot de ambulancebroeders het van je overnemen."

• Vuurwerk in oog

"Dit letsel komt het meeste voor. Kijk meteen of het oog nog intact en rond is", zegt Van der Gaag. "Als dat zo is, druppel dan voorzichtig water in het oog zodat het vuurwerk er zo snel mogelijk uitkomt. En natuurlijk weer 112 bellen." Vuurwerk in het oog is heel simpel te voorkomen met een vuurwerkbril. Dat weet intussen bijna iedereen, maar slechts 1 op de 7 mensen zet er ook echt eentje op.