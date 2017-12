Opnieuw autobranden in Utrecht

In Utrecht zijn vannacht en gisteravond opnieuw auto's uitgebrand. Dit keer gingen auto's in de wijken Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Hoograven en Overvecht in vlammen op. Waarschijnlijk zijn de branden aangestoken.

De afgelopen dagen moest de Utrechtse brandweer al vaker in actie komen voor voertuigbranden. In totaal zijn zeker vijftien voertuigen uitgebrand. Niet alleen personenauto's, maar ook een taxibus, een bedrijfsbus en een scooter vlogen in brand.

Brandstichters zijn in Utrecht al jaren actief rond de feestdagen. De politie denkt dat jongeren achter de vele autobranden zitten.