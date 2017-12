Reeks voertuigbranden tijdens Kerst in Utrecht

Tijdens de Kerstdagen zijn in Utrecht acht voertuigen in brand gestoken in verschillende wijken. De brandstichters zijn vermoedelijk jongeren, zegt de politie.

In Hoograven, Transwijk en Overvecht gingen zes auto's, een taxibus en een bedrijfsbus in vlammen op. Er is nog niemand aangehouden.

De meeste branden waren 's avonds of aan het begin van de nacht. Ook werd een scooter in brand gestoken bij een flatgebouw.

De afgelopen jaren gingen tijdens de kerstvakantie vaker auto's in Utrecht in vlammen op. Tijdens de laatste jaarwisseling werden twintig auto's in brand gestoken, het jaar daarvoor tijdens Oud en Nieuw 36, meldt RTV Utrecht.