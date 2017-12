Nieuwe ministers: het begint steeds meer te wennen

Ze zijn nu een paar maanden in functie. "Het begint steeds meer te wennen", zegt Schouten. Hiervoor zat ze in de vijfmansfractie van de ChristenUnie. "Daar ben je een soort kleine zelfstandige. Het ministerie is een veel grotere organisatie. Maar er wordt goed voor me gezorgd."

Kaag moest ook nog verhuizen voor haar nieuwe functie, ze woonde hiervoor in het buitenland. Ze begint haar leven weer een beetje op de rails te krijgen. "Ik heb bijna een fiets gekocht, twijfel nog tussen model A en model B."

Haar portefeuille behelst ook Ontwikkelingssamenwerking, een onderwerp waar steeds meer mensen geen goed gevoel bij hebben. Toch is Kaag overtuigd van het nut. "Gevoel is belangrijk, maar beleid moet nog steeds gemaakt worden op basis van feiten."