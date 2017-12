Dionne Stax kijkt in het Jaaroverzicht van het NOS Journaal met verslaggevers en correspondenten terug op grote en opmerkelijke nieuwsgebeurtenissen in 2017. De versplintering van het politieke landschap komt aan bod, net als het eerste jaar van Donald Trump als president. Stax spreekt ook met nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof over de veiligheid in Nederland.

