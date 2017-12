'Vuurwerk is goed voor de opvoeding, zeg niet de hele tijd: kijk uit'

Voor veel pubers is vuurwerk nog veel spannender dan voor volwassenen. "Sommige jongeren verheugen zich er zelfs een héél jaar op. Dat moet je als ouder kunnen omarmen." Die oproep doet opvoedexpert Marina van der Wal in het AD vanmorgen. Volgens haar is het knalspektakel rond Oud en Nieuw heel goed voor pubers en hun opvoeding.

"Veel vaders vinden vuurwerk zelf natuurlijk ook ontzettend leuk. Deel dat met je kind. Want dat is bij pubers ook heel belangrijk: dat ze wel het gevoel houden dat ze emoties met hun ouders kunnen delen."

Volgens de expert moeten opvoeders wel regels en grenzen stellen aan het vuurwerkgebruik. "Maar het is belangrijk om eerst aan te geven dat je begrijpt hoe mooi ze vuurwerk vinden."