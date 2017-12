Rode Kruis begint met evacuatie burgers uit voorstad Damascus

Er wordt in eerste instantie een groep van 29 mensen weggehaald. Vier van hen zijn volgens hulporganisatie Syrian American Medical Society (Sams) naar ziekenhuizen in Damascus gebracht. De rest volgt de komende dagen.

Het Rode Kruis noemde het deze maand al onacceptabel dat de inwoners van Oost-Ghouta zo zwaar worden getroffen door het oorlogsgeweld. Het is er erg koud en er is nauwelijks brandstof beschikbaar, zodat mensen hun huis niet kunnen verwarmen. Ook is er een groot tekort aan voedsel. Bijna een op de vijf kinderen onder de acht jaar is ondervoed.

Het schrijnende is dat er ziekenhuizen vlak bij de stad zijn, maar president Assad wilde de bewoners tot nu toe niet toestaan om Oost-Ghouta te verlaten. De regering rechtvaardigt de zware aanvallen op de wijk met het argument dat het een bolwerk van terroristen is. Hulporganisaties mogen er niet in, evenmin als journalisten.

Turkije en Rusland boden afgelopen weekend al aan om honderden bewoners van de stad te evacueren, die zouden kunnen worden opgevangen in Turkije.