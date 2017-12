Turkije wil mensen uit belegerd gebied bij Damascus halen

Turkije wil samen met Rusland zo'n 500 mensen uit de belegerde Syrische enclave Oost-Ghouta halen. Volgens de Turkse president Erdogan hebben zo'n 500 mensen, onder wie 170 kinderen, dringend humanitaire hulp nodig in de belegerde voorstad van Damascus.

Erdogan heeft over het plan gesproken met de Russische president Poetin en wil de mensen naar Turkije halen. Poetin is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad, die tot op heden niet toelaat dat inwoners het gebied verlaten voor medische hulp.

Humanitaire noodtoestand

Oost-Ghouta is in handen van opstandelingen en wordt sinds 2012 omsingeld door regeringstroepen, die hen proberen te verdrijven. Door die isolatie kunnen voedsel en medicijnen de inwoners moeilijk bereiken. Als gevolg daarvan lijdt bijna een op de acht kinderen onder de vijf jaar aan acute ondervoeding. Eind november noemde de VN de situatie in Oost-Ghouta een humanitaire noodtoestand.

De BBC meldde gisteren dat Assad overweegt zeven kinderen met kanker uit Oost-Ghouta te laten vertrekken. Sommigen van hen hebben al acht maanden geen medicatie meer gehad.