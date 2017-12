Guatemala is van plan zijn ambassade in Israël naar Jeruzalem te verhuizen. Het land is daarmee het eerste dat een besluit van de Amerikaanse president Trump volgt.

President Jimmy Morales maakte het besluit op Kerstavond bekend in een kort bericht op Facebook. Begeleid door een foto van de vlaggen van Israël en Guatemala schreef hij dat hij gesproken had met premier Netanyahu om hem het besluit te vertellen.

"Onze landen hebben al uitstekende betrekkingen sinds de oprichting van de staat Israël. De terugkeer van de ambassade naar Jeruzalem was een van de meest relevante kwesties", schreef Morales. "Ik heb opdracht gegeven dat zo snel mogelijk te regelen."

Steun voor Trump

Afgelopen week was Guatemala al een van de weinige landen die de VS openlijk steunde over het besluit. Het land stemde tegen een VN-resolutie waarin Trump werd opgeroepen het besluit terug te draaien.

In totaal stemden 128 landen voor die resolutie, 9 landen waren tegen, 56 andere waren afwezig of onthielden zich van stemming. Vooraf had de VS gewaarschuwd ontwikkelingshulp in te trekken voor landen die voor stemden.

Tot nu toe hadden geen andere landen het voornemen van Trump gevolgd. Wel had de Tsjechische president zijn vreugde erover uitgesproken en gezegd een verhuizing te zullen overwegen.