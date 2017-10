metoo: ook journalist Jelle Brandt Corstius seksueel misbruikt

"In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks, wat verkrachting is." Ook journalist Jelle Brandt Corstius (39) is slachtoffer van seksueel misbruik. Hij doet vandaag zijn verhaal op de voorpagina van het dagblad Trouw naar aanleiding van #metoo.

Brandt Corstius vertelt zijn verhaal om herhaling te voorkomen. "Wie weet hoe vaak deze persoon nog eens iets in het drankje gooit van een kwetsbare jongeling?", vraagt hij zich in de krant af. Maar dat is niet de enige reden. Hij schrijft het verhaal ook op voor alle HR-managers en vertrouwenspersonen. "Maak de drempel zo laag mogelijk om dit soort misstanden te melden. En als iemand het meldt, neem het dan serieus", roept Brandt Corstius op.

Ook wil hij slachtoffers aansporen om actie te ondernemen. "En ik schreef dit ook voor alle smeerlappen die nog steeds denken dat ze er mee wegkomen."