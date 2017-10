Ook school Krimpen aan den IJssel dicht om zorgen over vloer

Na een universiteitsgebouw in Rotterdam en een school in Hoeven blijft ook een middelbare school in Krimpen aan den IJssel dicht vanwege zorgen over de vloerconstructie. Het Krimpenerwaard College wil de resultaten van technisch onderzoek afwachten en kan tot die tijd de veiligheid niet garanderen, heeft het schoolbestuur in een brief laten weten aan de ouders.

Gemeenten en vastgoedeigenaren in het hele land kregen onlangs van het ministerie van Binnenlandse Zaken een instructie om gebouwen die na 2000 zijn opgeleverd te controleren op veiligheid. Aanleiding was het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport, in mei. Dat kwam door een ondeugdelijke vloerconstructie.

Maandag verwacht het schoolbestuur van het Krimpenerwaard College meer informatie over de veiligheid van het schoolgebouw, schrijft het bestuur in de brief. Examens die voor die dag gepland stonden, gaan niet door. De school werkt onder meer samen met bouw- en woningtoezicht in de gemeente Krimpenerwaard.

Elf panden

De afgelopen dag werd bekend dat er twijfels zijn over de veiligheid van in totaal negen gebouwen in Rotterdam. Een van de gebouwen is van de Erasmus Universiteit. Of nog meer panden gesloten worden, wordt maandag bekendgemaakt. Ook over het universiteitsgebouw komt dan meer duidelijkheid.

Donderdag werd al duidelijk dat een basisschool in het West-Brabantse Hoeven voorlopig dicht blijft. Enkele weken geleden werden problemen gevonden in een sporthal in Alkmaar. Dat gebouw is met enkele extra veiligheidsmaatregelen wel in gebruik.