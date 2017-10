'Pensioenfondsen staan er iets beter voor'

De financiƫle positie van de grote pensioenfondsen is in het derde kwartaal licht verbeterd. Persbureau ANP meldt dat de Nederlandse fondsen meer rendement uit hun beleggingen hebben gehaald. Daardoor is de kans dat er binnenkort verder moet worden gekort op de pensioenen kleiner geworden.

Verhoging van de pensioenen is ondanks de betere positie voorlopig nog niet aan de orde. Het ANP schrijft dat de meeste pensioenfondsen kleine verbeteringen zien van hooguit enkele procenten, wat onvoldoende is om de pensioenen te laten groeien.

Eric Uijen van van metaalfonds PME vindt dat er "mooie stappen" zijn gemaakt, maar zegt dat het fonds nog niet uit herstel is. De dekkingsgraad van PME steeg van 100 procent naar 101,6 procent, waarmee het fonds nu iets meer vermogen achter de hand heeft dan het de komende decennia aan verplichtingen heeft.

Meegroeien

Zorgfonds PFZW had eind september een dekkingsgraad van 100,1 procent. "Dat is slechts een dagkoers en het is helaas nog niet genoeg om de pensioenen te kunnen laten meegroeien met de stijgende prijzen", citeert het ANP directeur Borgdorff van het fonds. Ambtenarenfonds ABP haalde 103 procent en techniekfonds PMT komt op 102 procent.

Het bouwfonds bpfBOUW staat er al langer beter voor en heeft nu een dekkingsgraad van zo'n 117 procent, meldt het ANP. "Het perspectief om in de nabije toekomst weer gedeeltelijk te kunnen indexeren is dichtbij", meldt het fonds.

De pensioensector heeft over het algemeen positief gereageerd op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Daarin staat onder meer dat de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad extra tijd krijgen om met een plan voor een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel te komen.

Wereldeconomie en rente

Of de positie van de fondsen verder verbetert, hangt af van de ontwikkeling van de wereldeconomie. Ook is van belang wat de rente zal doen. De opkrabbelende rente is nu positief voor de fondsen, maar naar verwachting blijft het renteniveau nog lange tijd erg laag.