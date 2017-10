Dodental natuurbranden Californië naar 42, veel vermisten terecht

Het dodental bij de natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen naar 42. De brandweer in de zwaar getroffen plaats Sonoma verwacht niet veel lichamen meer te ontdekken. Ook zijn de meeste vermisten weer terecht.

De natuurbranden ten noorden van San Francisco, de dodelijkste die ooit in de staat woedden, duren nu al ruim een week. Zo'n honderdduizend bewoners moesten geëvacueerd worden en op het hoogtepunt waren ongeveer tweeduizend mensen vermist. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur beter onder controle.

Het aantal vermissingen is de afgelopen dagen bijgesteld naar vijftig mensen. De meesten leven waarschijnlijk nog, maar zeker de helft zou dakloos zijn. Omdat ze niet in de zwaarst getroffen gebieden op straat leefden, verwachten de autoriteiten dat ze op tijd zijn weggekomen bij de branden.

Op dertien plaatsen zijn nog grote brandhaarden, maar de verwachting is dat die geen directe bedreiging meer zijn voor nabijgelegen bewoonde gebieden. In sommige gebieden is het vuur al wat teruggedrongen.