Natuurbranden Californië nu dodelijkste ooit

Het dodental van de bosbranden ten noorden van San Francisco is opgelopen tot 31. Nooit eerder hebben natuurbranden in Californië zo veel levens geëist. Honderden mensen in het rampgebied worden vermist.

De branden woeden sinds begin deze week in het gebied rond Santa Rosa en in het wijngebied Napa Valley. Duizenden huizen en bedrijfspanden zijn al verbrand en de brandweer moet alle zeilen bijzetten om uitbreiding van de branden te voorkomen. Zo zijn vannacht nog 5000 inwoners van het stadje Calistoga in veiligheid gebracht. Door de aantrekkende wind dreigt het vuur de plaats volledig te verwoesten.

De autoriteiten kampen ook met een gebrek aan communicatiemiddelen. Mobiele telefonie is in het gebied amper nog mogelijk, waardoor het moeilijk is om mensen te waarschuwen. De slechte verbindingen worden ook gezien als reden voor het grote aantal vermisten.

Het vuur is mogelijk ontstaan tijdens een storm, door vonken van omvallende elektriciteitspalen. Ruim 8000 brandweerlieden proberen de vlammenzee te bestrijden. Hun prioriteit is het maken van bufferzones, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden.