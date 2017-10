Stand van zaken nu: De Jonge CDA-vicepremier, Bijleveld naar Defensie

De CDA'er Hugo de Jonge is de kandidaat-minister van Ouderenzorg op het ministerie van VWS. Hij wordt tevens een van de drie vice-premiers in het nieuwe kabinet-Rutte III. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Jonge is nu wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. Commissaris van de Koning in Overijssel Ank Bijleveld (CDA) wordt de nieuwe minister van Defensie.

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn allemaal op zoek naar kandidaten voor in het nieuwe kabinet. Formateur Rutte wil weten met wie de partijen verder willen, zodat zij gescreend kunnen worden door justitie, de AIVD en de Belastingdienst.

Het nieuwe kabinet gaat naast premier Rutte vijftien ministers en acht staatssecretarissen tellen. Omdat de VVD de premier levert, zullen CDA, D66 en ChristenUnie ieder een vice-premier leveren.

Weer een minister van Landbouw

Vandaag viel ook de naam Andries Heidema, burgemeester van Deventer, als minister van Landbouw namens de ChristenUnie. Heidema studeerde aan de landbouwuniversiteit Wageningen en werkte onder meer als projectmanager bij het toenmalige ministerie van VROM.

Het is voor het eerst in jaren dat er weer een aparte minister van Landbouw komt, in het huidige kabinet hadden de PvdA-staatssecretarissen Dijksma en Van Dam deze portefeuille.

Tweede Kamerlid Carola Schouten, de rechterhand van partijleider Segers, wordt genoemd als de opvolger van Edith Schippers op het ministerie van VWS. Zij wordt dan namens de ChristenUnie ook een van de drie vice-premiers. Schouten werd overigens eerst genoemd als minister van Sociale Zaken.

Hoogstwaarschijnlijk wordt hoogleraar arbeidsrecht en SER-kroonlid Ferdinand Grapperhaus (CDA) de nieuwe minister van Justitie. Voor Veiligheid wordt er op hetzelfde ministerie een VVD-minister benoemd. Voor die functie gaat de naam van staatssecretaris Sander Dekker rond.

Mogelijke D66-kandidaten

Een andere serieuze ministerskandidaat is Ingrid van Engelshoven (D66), voor het ministerie van Onderwijs. Van Engelshoven is nu Tweede Kamerlid. Daarvoor was zij wethouder en loco-burgemeester in Den Haag. Zij is ook jaren partijvoorzitter van D66 geweest.

Namens D66 wordt Wouter Koolmees in dit plaatje de minister van Sociale Zaken. Loco-burgemeester van Amsterdam Kajsa Ollongren wordt minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier namens D66. De portefeuille Ontwikkelingssamenwerking gaat ook naar D66, met als serieuze kandidaat de Haagse wethouder en oud-diplomaat Tom de Bruijn.

Maar bij D66 gaan morgen pas de echte gesprekken tussen D66-leider Pechtold en de kandidaten beginnen.

Dagkoersen

Eerder werden al genoemd VVD'er Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken, VVD'er Eric Wiebes als minister van Klimaat en Economische Zaken en de CDA'er Wopke Hoekstra als minister van Financiƫn.

Alhoewel de namen vrijwel zeker zijn, blijven het dagkoersen. Bij elke afzegging of andere kink in de kabel ligt de hele puzzel voor formateur Rutte weer open. Op het laatste moment kunnen hele ministeries nog van de ene partij naar de andere overgaan.

Wat wel vaststaat, is dat formateur Rutte aanstaande zaterdag in ieder geval de drie beoogde vice-premiers wil ontvangen op het Binnenhof.