'CDA'er Wopke Hoekstra nieuwe minister van Financiën'

Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra wordt de nieuwe minister van Financiën, melden ingewijden aan het Financieele Dagblad. De 42-jarige Hoekstra is een van de ministerskandidaten van het CDA, de partij die volgens het FD het ministerie van Financiën krijgt.

Hoekstra is behalve senator consultant bij adviesbureau McKinsey. Hij was ook de hoofdauteur van het CDA-verkiezingsprogramma. De Amsterdammer wordt al langer gezien als talent, al was niet zeker of hij zelf wel minister wil worden. Volgens het FD wordt Hoekstra in het kabinet-Rutte III ook vice-premier.

Voor het ministerie van Financiën werd ook Wouter Koolmees van D66 geregeld genoemd, maar het FD schrijft dat die minister wordt op een ander departement. Het is gebruikelijk dat de tweede coalitiepartij, in dit geval dus het CDA, de minister van Financiën levert.