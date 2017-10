Staatssecretaris erkent rekenfout in rapport vliegveld Lelystad

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma erkent dat er rekenfouten zitten in het onderzoek naar de milieueffecten en de daarbij behorende geluidsoverlast van Lelystad Airport. Ze gaat de berekeningen corrigeren, maar verwacht niet dat de fouten gevolgen hebben voor de gekozen aanvliegroutes en voor de opening van de luchthaven in 2019.

Op sommige plekken vliegen toestellen lager en met meer motorvermogen dan door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum was berekend, schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Gevolgen zeer beperkt

Dijksma laat de gegevens herstellen, maar de gevolgen van de fouten lijken zeer beperkt. Ze verwacht niet dat er een nieuw milieueffectrapport moet komen, meldt Omroep Flevoland.

Lelystad moet in 2019 veel vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. Er zijn veel zorgen bij burgers over geluidsoverlast door de uitbreiding van de luchthaven.

De verkeerde aannames kwamen aan het licht na vragen van de actiegroep HoogOverijssel, meldt RTV Oost. Volgens de stichting hebben Gelderland, Flevoland en Overijssel veel meer last van geluidsoverlast van de nieuwe aanvliegroutes dan was geconcludeerd.