De gemeenschappelijke vijand is weg, nieuwe strijd om Kirkuk laait op

Vannacht begon het Iraaks leger, met hulp van sjiitische milities gesteund door Iran, aan een groot aanval op Kirkuk. Die stad is sinds 2014 in handen van de Koerden, nadat het Iraakse leger op de vlucht was geslagen voor IS. Maar voor de regering in Bagdad is het een te belangrijke stad om op te geven.

"De Koerden zagen de dreiging vanuit Bagdad al aankomen en hebben meer troepen richting Kirkuk gestuurd", zegt Midden-Oosten correspondent Marcel van der Steen. "Er waren al tienduizenden peshmerga-strijders daar en in de afgelopen dagen zijn er nog eens duizenden bijgekomen. Ook burgers pakken de wapens op en sluiten zich aan bij de peshmerga."

Ondanks de opgetrommelde troepenmacht heeft het Iraakse leger in een heus bliksemoffensief de stad snel kunnen veroveren. De vraag is of daarmee het conflict voorbij is.

Kirkuk is een stad die zowel door de Koerden als de regering in Bagdad wordt geclaimd. Volgens Van der Steen wordt gezegd dat Irak vooral de olievelden en een militair vliegveld in het gebied in handen wil hebben.