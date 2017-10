Puigdemont blijft onduidelijk, ingrijpen Madrid dreigt

De Catalaanse regiopresident Puigdemont heeft in een nieuwe brief aan de Spaanse regering geen duidelijkheid verschaft over de status van zijn onafhankelijkheidsverklaring. De Spaanse premier Rajoy had geëist dat hij dat voor 10.00 uur zou doen. Volgens NOS-correspondent Rop Zoutberg kan Rajoy nu niet anders dan Catalonië zijn zelfbestuur ontnemen.

In de brief, die even na 08.00 uur in Catalaanse media verscheen, gaat Puigdemont niet rechtstreeks in op de vraag of Catalonië nu wel of niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Wel roept hij de Spaanse autoriteiten opnieuw op tot overleg. De komende twee maanden zou over de kwestie moeten worden gesproken.

"Dit was niet het antwoord waar Madrid op wachtte", zei correspondent Zoutberg in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit zal betekenen dat artikel 155 van de grondwet in werking wordt gezet." Dat artikel voorziet er onder meer in dat het regiobestuur wordt ontbonden en er nieuwe verkiezingen komen.

Opschorting

De onduidelijkheid komt voort uit het feit dat Puigdemont vorige week eerst een onafhankelijkheidsverklaring tekende, maar die vervolgens direct opschortte omdat hij bemiddeling wilde. In dat laatste ziet de Spaanse regering echter niets.

"Vandaar de deadline", aldus Zoutberg. "Madrid wilde een ondubbelzinnig antwoord: willen jullie onafhankelijk zijn of niet? En als het antwoord onduidelijk is of de zaak in het midden wordt gelaten, dan wordt dat beschouwd als een ja."

Rajoy heeft nog niet gereageerd op de brief van Puigdemont, maar zijn reactie is volgens Zoutberg te voorspellen. "De strenge maatregelen waarmee ze hebben gedreigd, kunnen nu worden genomen."