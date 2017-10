Burgers mogen weg uit Raqqa voor eindstrijd losbrandt

Lokale bestuurders en clanleiders hebben een akkoord bereikt over de evacuatie van burgers en lokale IS-strijders uit de belegerde Syrische stad Raqqa. Volgens de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS vertrekt vandaag nog een konvooi bussen met evacués naar veiliger gebied. Eerder werd al gemeld dat tientallen bussen zijn gearriveerd in Raqqa.

Buitenlandse IS-strijders mogen de stad niet uit, meldt de coalitie. In de verklaring staat ook dat de coalitie geen enkele regeling zal steunen die IS-terroristen de kans geeft te ontsnappen zonder zich voor de rechter te hoeven verantwoorden. Het is onduidelijk hoe dat zich verhoudt tot de geplande evacuatie van lokale IS-strijders.

De Koerdische en Arabische milities die de stad omsingeld hebben, mogen de evacués in de bussen voor vertrek checken, is in het akkoord opgenomen.

Uitgeschakeld

De strijd om Raqqa is vrijwel beslecht, de milities verwachten dat de laatste IS-strijders in de stad de komende dagen worden uitgeschakeld. De strijd om Raqqa heeft veel mensenlevens geëist; de evacuatie is bedoeld om de overgebleven bevolking te sparen.

Na de verovering in 2014 werd Raqqa door Islamitische Staat uitgeroepen tot hoofdstad van het niet-erkende jihadistische kalifaat. Gevluchte burgers vertelden dat de jihadisten er een terreurbewind voerden.

Volgens de Arabische en Koerdische milities die het offensief bij Raqqa uitvoeren, hebben zeker honderd IS-strijders zich de afgelopen 24 uur overgegeven. De stad is volledig omsingeld door Koerdische en Arabische militiestrijders.