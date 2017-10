Volkslied of volkswiet, het debat over het regeerakkoord in quotes

Geert Wilders: "U heeft de gewone Nederlander opnieuw belazerd. De heer Rutte was degene die zei: 'handen af van de hypotheekrenteaftrek. Ze vertrouwen u niet meer. Ze vinden u een politieke oplichter!"

Mark Rutte: "Is het pijnlijk? Ja dat is het. Stonden de maatregelen in het VVD-verkiezingsprogramma. Nee dat stonden ze niet. Is het verdedigbaar in de totale plaat met lastenverlichting? Ja. Dat soort keuzes maken in schaarste heet besturen".