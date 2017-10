De nationale feestdag in Spanje is dit jaar anders dan vorige jaren

In Madrid zijn vandaag weer tienduizenden Spanjaarden op straat. Alleen deze keer niet om te protesteren, maar om de nationale feestdag te vieren. De stad is weer in het rood en geel gehuld. Vanaf 11.00 uur zijn er plechtigheden in de hoofdstad van het land. Koning Felipe en koningin Letizia nemen samen met de regeringsploeg deel. Ook zijn er parades.

Bij die parades is te merken dat het land in een diepe crisis over separatisme in Catalonië zit. Eenheden van de brandweer, het leger, maar ook van de Guardia Civil lopen mee. "Bij de Guardia Civil gingen mensen opeens heel hard applaudisseren. Ze scandeerden 'leve Spanje!' en 'leve de Guardia Civil!", vertelt correspondent Rop Zoutberg, die in de mensenmassa in Madrid staat.