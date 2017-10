Straks meer bewindslieden, ook minister voor Klimaat

De coalitiegenoten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn dicht bij een akkoord over het aantal ministersposten en de indeling daarvan. Haagse bronnen melden dat, ook al is het nog niet helemaal in beton gegoten, vijf ministeries twee ministers krijgen.

Er komen onder meer twee ministers op Economische Zaken, van wie er een de nieuwe bewindspersoon wordt voor Landbouw en een ander voor Klimaat.

Ook gaan er twee ministers naar het departement Veiligheid en Justitie, komen er twee op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en twee op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken blijven er twee, zoals nu ook al het geval is (Koenders en Ploumen).

Politie

Op Veiligheid en Justitie gaat de ene minister zich bezighouden met de rechtsstaat en de ander met politie en justitie. Op Volksgezondheid gaat de ene zich buigen over de ziekenhuizen en de andere over de langdurige zorg.

Er waren in het vorige kabinet twaalf ministers; dat worden er nu, inclusief de minister-president, zestien. De verwachting is dat VVD daarvan zes ministersposten gaat bekleden, CDA en D66 ieder vier en de ChristenUnie twee.

Er komen acht staatssecretarissen, onder wie een voor Defensie en Buitenlandse Zaken en Immigratie.