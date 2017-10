Politie doorzoekt kamer van verdachte in vermissing Anne Faber

Eerder werd vooral gezocht in de omgeving van Huis ter Heide. Daar werd de jas van Faber gevonden en later ook een fiets die vermoedelijk van haar is. ook is er een rugzak gevonden die erg lijkt op de rugzak die Faber vermoedelijk bij zich had.

De man die vanmiddag werd gearresteerd is een 27-jarige man uit Zeewolde. Hij werd in 2010 aangehouden en later veroordeeld voor een dubbele verkrachting in Nijkerk. De man werkte niet mee aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum en kon daardoor geen tbs opgelegd krijgen.

Vrijheden

De man zat in het laatste deel van zijn gevangenisstraf, waarin hij werd voorbereid op een terugkeer in de maatschappij, de zogenoemde detentiefasering. Die vond in het geval van de verdachte plaats in een forensische psychiatrische kliniek.

Bij de resocialisatie horen ook vrijheden zoals zonder begeleiding de straat op. De behandelaar beslist welke vrijheden passend zijn bij de gedetineerde.

Gedetineerden komen maximaal 18 maanden voor het einde van hun celstraf in aanmerking voor detentiefasering. Omdat de man in 2010 al werd aangehouden en hij in aanmerking kwam voor voorwaardelijke vrijlating, mocht hij ondanks een celstraf van 12 jaar nu al aan het resocialisatie-traject beginnen.