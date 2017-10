Kritiek partijprominenten op VVD en CDA

Aan de vooravond van de afronding van de kabinetsformatie klimmen partijprominenten van de VVD en het CDA in de gordijnen.

De VVD'ers zijn het niet eens met uitgelekte formatieplannen, de CDA'ers hebben kritiek op uitspraken van partijleider Buma.

Eigenwoningforfait

VVD'ers Hans Wiegel en Frans Weisglas beklagen zich in het AD over de plannen van de formerende partijen om huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost weer belasting te laten betalen voor hun woning.

Wiegel denkt dat het kabinet problemen gaat krijgen als dit eigenwoningforfait weer terugkomt voor afgeloste huizen. "Dan heb je een huis gekocht en je best gedaan om je hypotheek af te lossen en vervolgens krijg je een straf voor spaarzaamheid", zegt hij.

Ook Weisglas vindt het onjuist om mensen te straffen voor het aflossen van hun hypotheek. "Ik vrees dat mensen hierdoor niet gestimuleerd worden om snel hun schuld af te lossen", zegt hij in het AD.

Oud-ChristenUnie-leider Leen van Dijke uitte zijn twijfels over de maatregel op Twitter. "Belasting blijven betalen over 'n huis waarvan de hypotheek is afgelost. Dat vind ik nog wel een dingetje. Woning is primaire levensbehoefte", schreef hij.

Hirsch Ballin

CDA-prominent en oud-minister Ernst Hirsch Ballin uit in in het CDA-blad Christen Democratische Verkenningen harde kritiek op partijleider Buma. Het blad verschijnt pas komende week, maar Trouw heeft het artikel, geschreven door Hirsch Ballin en redactievoorzitter en hoogleraar Paul van Geest, al ingezien.

Hirsch Ballin gaat vooral in op de HJ Schoo-lezing, die Buma vorige maand hield. Buma sprak daarin over immigratie en zei onder meer dat mensen vaak ten onrechte als "boze burgers" worden afgeschilderd, terwijl zij ook kunnen worden gezien als gewone Nederlanders die steeds tegen een muur oplopen. Hij gebruikte daarbij een voorbeeld van iemand wiens baan was vergeven aan een immigrant of een Oost-Europeaan.

Verantwoordelijk

Hirsch Ballin, zelf zoon van een Duitse vluchteling, vindt volgens Trouw dat Buma daarmee duidelijk niet aan migranten denkt, die soms niet worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken door hun naam.

"Zeker een politicus moet zich het lot aantrekken van degenen die hij tegenkomt en die niet worden gehoord, maar als anderen die evenmin worden gehoord, daarbij des te meer worden afgewezen, raakt de door Buma nagestreefde maatschappelijke verbondenheid nog verder uit het zicht", schrijven Hirsch Ballin en Van Geest.

De CDA'ers nemen het Buma daarnaast kwalijk dat hij verzwijgt dat het CDA medeverantwoordelijk is voor de scheiding in de samenleving. "Er is te lang medewerking gegeven aan het harde economische beleid waarin ook de zwaksten hun eigen broek moesten ophouden."