Aflossen huis wordt minder voordelig, eigenaar blijft forfait betalen

Huiseigenaren met een afgeloste hypotheek moeten in de toekomst toch weer belasting betalen voor hun huis, boven op de onroerendezaakbelasting van de gemeente.

Sinds 2005 is in de wet-Hillen vastgelegd dat ze zijn vrijgesteld van het eigenwoningforfait. Die vrijstelling is bedoeld om huizenbezitters te stimuleren hun huis af te lossen. Maar bij nieuwe hypotheken is aflossing sinds 2013 verplicht.

Het nieuwe kabinet wil de wet-Hillen de komende twintig jaar in stappen afschaffen, zo bevestigen Haagse bronnen berichtgeving in het Financieele Dagblad. Het eigenwoningforfait gaat wel omlaag van 0,75 procent naar 0,6 procent van de WOZ-waarde.