Vice-president VS verlaat football-wedstrijd na kniel-actie

De Amerikaanse vice-president Mike Pence is vertrokken bij een Amerikaanse footballwedstrijd tussen de Indianapolis Colts en de San Francisco 49ers. Verschillende spelers knielden als protest tijdens het volkslied, tot woede van Pence.

De vice-president, die van Las Vegas naar zijn thuisstaat Indiana vloog om de wedstrijd bij te wonen, zei na afloop in een verklaring dat hij niet bij een wedstrijd wil zijn die oneerbiedig is richting de Amerikaanse soldaten, het volkslied of de vlag.

Even later twitterde president Trump dat hij Pence had meegegeven weg te gaan bij de wedstrijd zodra er een speler op de knieën zou gaan. "Ik ben trots op hem en zijn vrouw."

De reactie van Trump wekte bij sommigen de indruk dat sprake was van een opzetje.