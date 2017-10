VS en Turkije staken visumuitgifte na oppakken medewerker consulaat

De Amerikaanse ambassade in Turkije en de Turkse ambassade in Washington geven tijdelijk geen toeristenvisa meer uit. Gisteravond besloot de Amerikaanse ambassade deze maatregel in te voeren na de arrestatie van een medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul. Een paar uur later maakte de Turkse ambassade bekend ook geen visa meer uit te geven.

Volgens Turkije heeft de vorige week opgepakte medewerker banden met de beweging van de geestelijke Gülen, die volgens president Erdogan achter de mislukte coup van vorig jaar zit.

De VS gaat onderzoeken wat de Turkse overheid doet voor de veiligheid van het personeel van de Amerikaanse ambassade en consulaten in Turkije. Zolang dat onderzoek loopt, geeft de ambassade geen toeristenvisa meer uit, "om het aantal bezoekers aan onze kantoren in Turkije zo laag mogelijk te houden", is te lezen in een verklaring.

Turkije heeft dezelfde verklaring naar buiten gebracht en alleen de namen van de landen omgewisseld.

Ontslagen

De mislukte staatsgreep kostte aan zeker 250 mensen het leven. President Erdogan zegt dat de Gülenbeweging erachter zit en liet duizenden vermoedelijke aanhangers van Gülen ontslaan of oppakken. Deze week werden 41 coupplegers veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Fethullah Gülen zelf ontkent elke betrokkenheid bij de staatsgreep. Hij woont in ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De Turkse regering wil dat Washington hem uitlevert, maar vooralsnog acht de VS de betrokkenheid van Gülen bij de staatsgreep niet bewezen.

Deze zomer zei Gülen dat hij zich niet zou verzetten als hij door de Amerikaanse regering zou worden uitgeleverd aan Turkije. "Als de VS mij wil uitleveren, dan zal ik naar Turkije gaan."