Lichamen gedode Egyptische christenen gevonden in Libië

Ruim 2,5 jaar na de onthoofding van 21 Egyptische christenen zijn in Libië hun lichamen gevonden. De overblijfselen droegen nog altijd de knaloranje overalls waarin ze te zien waren op beelden die IS verspreid had.

Februari 2015 kwamen er beelden naar buiten van de Egyptenaren. Ze waren ontvoerd in Libië. Op de foto's waren de mannen te zien in oranje overalls, vergelijkbaar met de kleding die Amerikaanse gevangenen dragen. Achter iedere ontvoerde man stond een in zwart geklede strijder met een mes. Later kwamen er ook beelden naar buiten van de onthoofding.

De lichamen konden worden gevonden doordat een leider van de terreurgroep gevangen is genomen. Die vertelde waar de beelden waren opgenomen, meldt de Libische tv-zender Al-Ahrar.

De moorden vonden plaats in de buurt van Sirte, de Libische stad die anderhalf jaar bezet werd gehouden door IS. Eind vorig jaar werd de stad bevrijd.